Vice-presidente dos EUA vai à Turquia nas próximas 24 horas para negociar cessar-fogo

Washington, 15 out 2019 (Lusa) -- O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, viaja para a Turquia "nas próximas 24 horas" para tentar negociar um cessar-fogo entre as forças turcas e curdas na região nordeste da Síria, declarou hoje um alto funcionário norte-americano.

"O nosso objetivo número um é aplicar a nossa diplomacia para tentar alcançar um cessar-fogo e colocar a situação sob controlo" após a ofensiva militar de Ancara, disse o alto funcionário norte-americano, que falou sob a condição de anonimato, em declarações à comunicação social internacional.

Mike Pence, que tinha indicado na segunda-feira que em breve iria deslocar-se à Turquia a pedido do Presidente Donald Trump, irá à capital turca (Ancara) com o conselheiro de segurança nacional, Robert O`Brien, e com o enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, James Jeffrey.

O alto funcionário norte-americano recusou adiantar se Pence irá reunir-se com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reforçando que o objetivo da viagem é negociar um cessar-fogo e mostrar às autoridades turcas que a administração dos Estados Unidos "está chateada" com a ação militar turca.

Quase em simultâneo com este anúncio de Washington, a Turquia reiterava que vai prosseguir com a operação militar no norte da Síria "com ou sem o apoio" internacional, denunciando ainda o acordo "sujo" entre as forças curdas e o regime sírio.

"Vamos continuar a combater todos os grupos terroristas, incluindo o Daesh [acrónimo árabe do grupo extremista Estado Islâmico], com o mundo a apoiar-nos ou não", disse o diretor de comunicação da Presidência turca, Fahrettin Altun, em declarações à agência noticiosa francesa France Presse (AFP).

Ainda à AFP, o representante turco qualificou como um "sujo" o acordo alcançado no fim de semana entre os curdos e o Governo sírio, que conta com o apoio da Rússia.

As duas partes chegaram a um acordo para mobilizar tropas para a fronteira norte do país de modo a travar a ofensiva militar vinda da Turquia.

Na segunda-feira, as agências internacionais avançaram que as forças do regime sírio já estavam no terreno.

A ofensiva turca, lançada na passada quarta-feira, visa afastar do nordeste da Síria as forças curdas das Unidades de Proteção Popular (YPG), aliadas do ocidente na luta contra os `jihadistas` do grupo Estado Islâmico, mas consideradas como terroristas por Ancara, devido às ligações com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, proibido na Turquia e classificado de terrorista também pelos Estados Unidos e pela União Europeia).

A ofensiva turca surge após o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que as tropas dos Estados Unidos iam abandonar a zona em causa.

Na segunda-feira, a coligação internacional `anti-jihadista` liderada pelos Estados Unidos confirmou a sua retirada do nordeste da Síria.

A ofensiva de Ancara abre uma nova frente na guerra da Síria que já causou mais de 370.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados desde que foi desencadeada em 2011.