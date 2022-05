Vice-presidente norte-americana pede "coragem para agir" sobre regulamentação de armas

Kamala Harris destacou que sempre que acontece uma tragédia como esta é de ficar com o coração partido, mas, lembrou, essa dor não se compara com o "que as famílias das vítimas passam e, mesmo assim, isto continua a acontecer”.





A vice-presidente norte-americana refere que os Estados Unidos devem “encontrar coragem para agir e entender o nexo do que constitui uma política pública razoável e sensata”, acrescentou. Num discurso dirigido ao Congresso, alerta que tem sido incapaz de aprovar uma lei sobre as armas no país, apesar das repetidas tragédias.