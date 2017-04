Vice-presidente norte-americano avisa Coreia do Norte que "era da paciência estratégica acabou"

Contudo, Pence recomendou também a Pyongyang que não teste a "determinação" de Donald Trump em relação aos programas balísticos e nucleares norte-coreanos. "É melhor para a Coreia do Norte não testar a determinação e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos nesta região", afirmou durante a conferência de imprensa.

Nem os Estados Unidos nem a Coreia do Sul vão tolerar mais testes nucleares, acrescentou Pence, lembrando o ataque à Síria como um exemplo dessa determinação americana.

"A era da paciência estratégica acabou. Queremos ver a Coreia do Norte a abandonar o imprudente caminho de desenvolvimento de armas nucleares, e também o uso contínuo e teste de mísseis balísticos, que é inaceitável", afirmou Pence.



Mike Pence acrescentou que os Estados Unidos estão "inquietos" em relação às medidas económicas adotadas pela República Popular da China sobre a instalação do sistema antimíssil norte-americano na Coreia do Sul.



Pequim voltou a criticar esta manhã a instalação do THAAD na Coreia do Sul e apelou todas as partes a travalhar em conjunto para manter a paz e a estabilidade na região.

Teste falhado

c/ Lusa

Pence proferoi as adeclarações durante a visita uma base militar perto da Zona Desmilitarizada (DMZ), na fronteira coreana, Bonifas, onde se encontrou com militares e com as tropas norte-americanas ali estacionadas. Cerca de 28.500 militares norte-americanos estão atualmente estacionados na Coreia do Sul.A visita surge numa altura de particular tensão na península coreana. Na manhã de domingo, Pyongyang realizou um teste de um míssil de médio alcance, que explodiu entre quatro a cinco segundos depois de ser lançado, de acordo com um responsável da Casa Branca.No sábado, antes do desfile militar organizado para comemorar o 105.º aniversário do nascimento do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-Sung, o "número dois" do regime norte-corano, Choe Ryong-hae, prometeu que a Coreia do Norte estava preparada para dar "uma resposta nuclear a qualquer ataque nuclear".Pyongyang lança regularmente mísseis de curto alcance, mas está a desenvolver mísseis de médio e longo alcance para tentar atingir as tropas norte-americanas na Ásia e, eventualmente, território norte-americano.A Coreia do Norte realizou cinco testes nucleares, incluindo dois no ano passado. Imagens recolhidas por satélite sugerem que o país poderá estar pronto a efetuar um novo teste nuclar subterrâneo a qualquer momento.A visita de Mike Pence à Coreia do Sul inclui ainda uma reunião com o presidente em exercício, Hwang Kyo-ahn, para debater o programa nuclear de Pyongyang e o controverso sistema de defesa antimísseis norte-americano, denominado THAAD.Para além da Coreia do Sul, Mike Pence vai também visitar o Japão, a Indonésia e a Austrália neste périplo pela Ásia.