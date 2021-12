Vice-presidente Parlamento timorense pede respeito por decisão em julgamento de ex-padre

"Independentemente da decisão que seja tomada pelo tribunal, pedimos a todas as entidades que respeitem a decisão. Não pode haver ameaças ou intimidações aos atores judiciários, aos representantes das vítimas, a crianças, jovens - homens ou mulheres -, a membros da comunidade ou a qualquer outro envolvido no processo", afirmou Angelina Sarmento.

"Temos que respeitar a justiça e contribuir para reforçar o Estado de Direito democrático", frisou, durante uma intervenção no debate da especialidade do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2022, e quando se debatia o orçamento para o setor da justiça.

Angelina Sarmento destacou a importância do orçamento para o setor, como instrumento para continuar a trabalhar para "garantir a independência e imparcialidade dos tribunais e dos agentes de justiça".

As preocupações de Angelina Sarmento - do Partido Libertação Popular (PLP), um dos três do Governo -, surgem dias antes de ser lida a sentença num dos casos mais polémicos e que mais debates suscitou na sociedade timorense.

As audiências no caso do ex-sacerdote Richard Daschbach, 84 anos, acusado de crimes sexuais contra crianças, sob a forma de violência doméstica e pornografia infantil, chegaram a uma conclusão no dia 26 de novembro último e o Tribunal Distrital de Oecusse agendou para dia 21 de dezembro a leitura da sentença.

Daschbach foi expulso da congregação da Sociedade do Verbo Divino (SVD) em Timor-Leste e do sacerdócio pelo Vaticano pelo "cometido e admitido abuso de menores", com a decisão a basear-se numa detalhada investigação, incluindo a sua confissão oral e escrita.

O Ministério Público pediu nas alegações finais uma pena mínima de 18 anos de prisão, e a defesa pediu a absolvição de todos os crimes. O início do processo judicial remonta ao final de 2018 e ao longo do julgamento foram ouvidas 14 vítimas, das quais oito solicitaram depor sem a presença de Daschbach na sala de audiências.

Também a organização que representa as vítimas no processo, a JU,S Jurídico Social, manifestou hoje preocupação com a integridade da conclusão do processo.

"É essencial que as identidades das vítimas sejam mantidas em sigilo e que as vítimas e os seus familiares não recebam qualquer retaliação", disse à Lusa Maria Agnes Bere, uma das sócias da JU,S.

"Seria uma nódoa deplorável para todo o sistema de justiça do nosso país se as alegadas vítimas ou suas famílias sofressem ameaças ou intimidações. Como se sentiriam outras vítimas de crime sexual alegadamente cometidos por uma pessoa com poder? Teriam confiança no sistema judicial sabendo que estas vítimas foram ameaçadas? Todo o investimento feito e avanços alcançados até agora seriam abalados", sublinhou.

Como exemplo da preocupação, a organização refere ter tido conhecimento de que está a ser espalhada na comunidade em Oecusse "informação falsa de que se o ex-padre não for condenado, as vítimas e as suas famílias irão para a prisão, criando intimidação e medo".

"Tais alegações falsas são instrumentos de intimidação. É importante que as autoridades públicas, em especial a polícia e o Ministério Público, tomem medidas sérias preventivas para que tal não aconteça", sustenta Bere.

A organização declara-se de forma geral "satisfeita" com a forma como o processo decorreu até ao momento, admitindo que "não foi fácil" e afirmando, "como timorenses", estarem "orgulhosos [por] até onde" se chegou.

Para o advogado timorense José Teixeira, que também reconhece haver essa preocupação com a conclusão do processo, o caso em si é "definitivamente de teste para todo o sistema de justiça".

"Dado o elevado nível de atenção e a severidade das alegações feitas pelas vítimas, e por o processo ter envolvido as personalidades que tem envolvido, é um teste para o nosso sistema de justiça", afirmou.

Teixeira sublinha que o caso ilustra igualmente a necessidade de reforçar o combate nacional ao abuso sexual de crianças e à violência de género, dada a sua prevalência no país.

"A questão da violência e do abuso das crianças e de violência de género é uma área que merece mais atenção, porque já é manifestamente um dos grandes problemas sociais que temos", disse.