Partilhar o artigo Vice-presidente sul-africano Cyril Ramaphosa eleito líder do ANC Imprimir o artigo Vice-presidente sul-africano Cyril Ramaphosa eleito líder do ANC Enviar por email o artigo Vice-presidente sul-africano Cyril Ramaphosa eleito líder do ANC Aumentar a fonte do artigo Vice-presidente sul-africano Cyril Ramaphosa eleito líder do ANC Diminuir a fonte do artigo Vice-presidente sul-africano Cyril Ramaphosa eleito líder do ANC Ouvir o artigo Vice-presidente sul-africano Cyril Ramaphosa eleito líder do ANC