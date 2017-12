Vice-primeiro-ministro britânico demite-se

RTP20 Dez, 2017, 21:54 | Mundo

Na carta de demissão, Damian Green pediu desculpa pelas suas ações, que foram consideradas como uma violação do código de conduta do Governo britânico. Nesta missiva, o vice-primeiro-ministro admite que poderia ter sido “mais claro” nas declarações sobre a investigação sobre pornografia. Green tinha defendido não ter conhecimento sobre o material pornográfico encontrado no computador.



Na resposta por escrito, a primeira-ministra Theresa May lamentou profundamente a saída.



Damian Green tem estado sob investigação por acusações de conduta alegadamente inapropriada. O até agora vice-primeiro-ministro negou acusações de assédio sexual a uma jornalista, Kate Maltby, em 2015, e acusações de que teria feito download ou assistido a pornografia nos computadores do parlamento.



A investigação efetuada considerou ainda que, apesar de relatos contraditórios sobre os encontros entre o governante e a jornalista, a descrição de Maltby era “plausível”.



A demissão daquele que era um dos aliados de Theresa May é mais uma dor de cabeça para a primeira-ministra, a braços com o difícil processo de negociação do Brexit.