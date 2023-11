Vice-primeiro-ministro da China desloca-se esta semana aos Estados Unidos

He Lifeng, membro do Politburo do Partido Comunista da China (PCC) e chefe da Comissão Central para os Assuntos Económicos e Financeiros, aceitou um convite da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, segundo o comunicado da diplomacia chinesa.

A sua visita aos Estados Unidos ocorre numa altura de degelo entre as duas potências.

O Diário do Povo, jornal oficial do PCC, publicou na semana passada um editorial em que, num tom conciliador, exprimiu o seu desejo de que as relações entre Washington e Pequim "estabilizem e melhorem".

"A China e os Estados Unidos devem ser parceiros, não rivais, e esforçar-se por estabilizar os laços", destacou o editorial.

A aproximação entre Pequim e Washington nos últimos meses deverá conduzir a um encontro este mês entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, em São Francisco, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico, embora a China não o tenha confirmado.

A viagem de Biden seguir-se-á às últimas visitas de responsáveis norte-americanos à China: este ano, já visitaram Pequim o Secretário de Estado, Antony Blinken, as secretárias do Tesouro e do Comércio, Yellen e Gina Raimondo, além do enviado especial para as Alterações Climáticas, John Kerry.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, visitou os EUA no final de outubro e teve uma reunião com Biden, naquele que foi o encontro de mais alto nível entre o Presidente e um funcionário chinês no último ano.

No início de outubro, Xi afirmou que a relação entre Washington e Pequim "determinará o destino da humanidade", depois de se ter reunido com a primeira delegação de senadores norte-americanos a visitar a China em quatro anos.