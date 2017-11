Vice-primeiro-ministro russo em Luanda para reforço da cooperação bilateral

Lusa12 Nov, 2017, 11:13 | Mundo

Yuri Trutnev, que é também representante plenipotenciário do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, para o Extremo Oriente, lidera uma delegação de "39 altos funcionários de distintos departamentos ministeriais do Governo" russo, na visita de 24 horas a Angola, indicou o Ministério das Relações Exteriores angolano.

Além da reunião com o chefe de Estado, João Lourenço, na manhã de segunda-feira, no palácio presidencial, em Luanda, para passar "em revista questões sobre a cooperação bilateral", a agenda do vice-primeiro-ministro russo prevê mais sete encontros com entidades do aparelho governativo angolano, entre os setores dos Recursos Minerais e Petróleo, Agricultura e Floresta, Defesa, Energia e Águas.

Estão também previstas reuniões com os novos responsáveis pelas empresas diamantíferas estatais angolanas (Endiama e Sodiam), uma das áreas de maior cooperação entre os dois países.

A diplomacia angolana recorda que os dois países "mantêm fortes laços de amizade e cooperação em vários domínios, nomeadamente no domínio da Defesa, das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, "do qual se destaca o projeto ANGOSAT".

Esta visita acontece precisamente a poucos dias do lançamento, previsto para 07 de dezembro, no Cazaquistão, do primeiro satélite angolano, o Angosat-1, desenvolvido por um consórcio russo.

"Faremos de facto o lançamento do Angosat no mês de dezembro. Tudo estamos a fazer para que isto aconteça com as datas indicativas. Vamos fazer o lançamento do Cazaquistão, onde se encontra a base de lançamento da empresa que tem estado a trabalhar connosco", anunciou anteriormente o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação de Angola, José Carvalho da Rocha.

A Lusa noticiou a 03 de outubro, citando informação das autoridades espaciais russas, que o lançamento do AngoSat-1 está previsto para 07 de dezembro, no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

De acordo com a mesma informação, o lançamento do satélite, construído por um consórcio estatal russo, será feito com recurso ao foguete ucraniano Zenit-3SLB, envolvendo ainda a Roscosmos, empresa estatal espacial da Rússia.

O lançamento tem sido sucessivamente adiado e chegou antes a estar previsto para setembro último, sendo este um projeto que estava avaliado, em 2013, em 37 mil milhões de kwanzas (cerca de 190 milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

A construção do satélite, que vai reforçar as comunicações nacionais e internacionais, arrancou a 19 de novembro de 2013, cerca de 12 anos depois de iniciado o processo. Essa construção deveria prolongar-se por 36 meses, calendário que o Governo angolano garantiu anteriormente estar a ser cumprido integralmente.

O AngoSat-1 vai disponibilizar serviços de telecomunicações, televisão, internet e governo eletrónico, devendo permanecer em órbita "na melhor das hipóteses" durante 18 anos.

O primeiro satélite angolano deverá cobrir todo o continente africano e uma parte da Europa, tendo o principal centro de controlo em Korolev, na Rússia, e outro em Luanda.