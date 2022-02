Vice-primeiro-ministro russo visita Cuba com Ucrânia em pano de fundo

A visita, a terceira etapa do périplo latino-americano que levou Borisov a Caracas e Manágua, acontece num momento de intensificação dos contactos bilaterais e de tensões entre a Rússia e os Estados Unidos por causa da crise na Ucrânia.

Até agora, ainda não foi divulgada a agenda do vice-primeiro-ministro russo que, na sua última visita à capital cubana se avistou com o Presidente, Miguel Díaz-Canel. Também não foi anunciada qualquer conferência de imprensa.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros cubano, ao anunciar a visita, limitou-se a indicar que Borisov "manterá encontros com diferentes autoridades cubanas", sem fornecer mais pormenores.

A viagem ocorre um mês depois de o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Riabkov, não descartar, numa entrevista ao canal de televisão russo RTVI, o interesse de Moscovo em instalar dispositivos militares em Cuba e na Venezuela.

Essa resposta de Riabkov provocou uma forte reação no Ocidente, no contexto da escalada de tensões entre os Estados Unidos e a NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte), de um lado, e a Rússia, do outro, devido à concentração de tropas russas ao longo da fronteira ucraniana, na Bielorrússia e na Crimeia e ao receio de uma possível invasão da Ucrânia.

Pouco depois destas declarações, Díaz-Canel e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, mantiveram uma conversa telefónica.

Segundo um comunicado da Presidência cubana, nessa chamada "realizou-se uma profunda troca de opiniões sobre temas de cooperação comercial, económica e de investimento bilateral".

Por seu lado, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, negou, na altura, que os dois chefes de Estado tivessem falado de aumentar a cooperação técnico-militar ou instalar bases russas em Cuba.

No entanto, depois de se reunir esta semana com Borisov, o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou que o seu país se encontra "no caminho para uma poderosa cooperação militar" com a Rússia.

O vice-primeiro-ministro russo defendeu em Caracas que ambos os países elevem "para um novo nível" a sua "cooperação técnico-militar" e "científico-militar".

A visita de Borisov decorre num momento de aparente intensificação dos contactos bilaterais entre Moscovo e Havana, dois parceiros históricos, nos domínios político e comercial.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, assegurou no início de fevereiro no parlamento nacional que o seu país queria reforçar a cooperação estratégica com Cuba, Venezuela e Nicarágua em "todos os âmbitos: na economia, na cultura, na educação e na cooperação técnico-militar".

Está também prevista para 23 de fevereiro uma visita do presidente da Duma russa (câmara baixa do parlamento), Viacheslav Volodin, à capital de Cuba, viajando em seguida para a Nicarágua, segundo um comunicado divulgado pela Duma.

Havana e Moscovo impulsionaram nos últimos anos as suas relações bilaterais para restabelecer a estreita cooperação que mantinham antes da desaparição da União Soviética, em 1991, com a assinatura de novos acordos de cooperação económica.

Em 2014, Moscovo perdoou 90% da dívida contraída pela ilha e avaliada em 35.300 milhões de dólares (cerca de 31 mil milhões de euros).

A Rússia é um dos dez principais parceiros comerciais de Cuba, e os dois países definem a sua parceria como "estratégica".