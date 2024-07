`Vice` trabalhista considera projeções "encorajadoras" e elogia Starmer

"Os números são encorajadores, mas a sondagem à boca das urnas é uma sondagem e ainda não tivemos nenhuns resultados", afirmou a vice-líder à estação pública BBC.

Rayner elogiou o líder trabalhista Keir Starmer pelo "trabalho tremendo em transformar o Partido Trabalhista e em apresentar um programa para o governo que espero que as pessoas tenham apoiado".

Starmer, que, se as projeções forem confirmadas, será o próximo primeiro-ministro britânico, agradeceu aos eleitores pela confiança numa publicação na rede social X feita logo após serem divulgadas as projeções que dão uma vitória histórica ao seu partido.

"A todos os que fizeram campanha pelo Partido Trabalhista nestas eleições, a todos os que votaram em nós e depositaram a sua confiança na mudança do Partido Trabalhista - obrigado", escreveu.

De acordo com projeções para as estações BBC, Sky e ITV, o Partido Trabalhista vai ganhar as eleições legislativas britânicas com uma larga maioria absoluta, elegendo 410 dos 650 deputados, enquanto o Partido Conservador do primeiro-ministro, Rishi Sunak, cai para 131 parlamentares.

As mesmas projeções estimam que o partido dos Liberais Democratas vai ser o terceiro com maior representação parlamentar, elegendo 61 deputados (11 em 2019), ultrapassando o Partido Nacional Escocês (SNP), que desce para 10 (48 em 2019).

O Partido Reformista (Reform UK), antigo Partido do Brexit, liderado por Nigel Farage, vai eleger 13 deputados, os Verdes dois e o partido independentista galês Plaid Cymru quatro.

O Reino Unido realizou hoje eleições legislativas para preencher 650 assentos na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento britânico.

A votação decorreu entre as 07:00 e as 22:00, mas centenas de milhares de pessoas participaram através de voto postal.

Os boletins vão começar a ser contados esta noite e os resultados anunciados ao longo da noite e madrugada.

O resultado final deverá ser confirmado na sexta-feira, quando um novo primeiro-ministro será indigitado pelo Rei Carlos III e encarregado de formar governo.