Vício em redes sociais e tecnologia vai até aos 49 anos

Como era previsível, o grupo etário mais jovem (15 aos 19 anos) é onde existe a maior percentagem de pessoas (44 por cento) a afirmar ser difícil desligar-se da tecnologia, mesmo sabendo que o deveriam fazer. Apenas 11 por cento deste grupo declara não ter essa dificuldade.



No entanto, o vício é mais abrangente. Só a partir dos 50 anos se regista um maior número daqueles que não consideram difícil desligar-se quando comparado com o número daqueles que dizem ter essa dificuldade, mesmo sabendo que estão numa situação em que deveriam fazê-lo.



No grupo dos 40 aos 49 anos, 29 por cento das pessoas afirma ter dificuldade em largar o telemóvel, computador ou tablet.



De acordo com o estudo, dado a conhecer esta quarta-feira pela GFK Portugal, o grupo dos 50 aos 59 anos ainda regista 23 por cento dos inquiridos com dificuldade em abstrair-se da tecnologia.







Os resultados globais mostram que 34 por cento da população do conjunto de 17 países analisados considera a tarefa de largar a tecnologia uma dificuldade. Uma dificuldade que não escolhe género. Há praticamente igualdade entre homens e mulheres.



Este estudo foi realizado em 17 países: Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canada, China, França, Alemanha, Itália, Japão, México, Holanda, Rússia, Coreia do Sul, Espanha, Reino Unido e os Estados Unidos da América.



Verifica-se que os países onde a utilização da tecnologia está mais avançada, em particular o Japão e a Coreia do Sul, são aqueles onde o vício apresenta níveis menores.



No extremo oposto, é na China, Brasil, Argentina e México que se verifica uma maior dependência. Nestes quatro países, a percentagem varia entre 43 e 38 por cento da população.