Victor Ângelo pessimista num acordo sobre o Brexit

O parlamento britânico vota esta terça-feira o acordo proposto pelo Governo da primeira-ministra Theresa May para a saída do Reino Unido da União Europeia.



Os deputados britânicos vão começar o quinto e último dia de debate sobre o acordo para o Brexit.



A votação está prevista para as 21h00.



Nas últimas horas, Theresa May pediu uma segunda oportunidade aos deputados britânicos para que o acordo seja aprovado mas o mais provável é que isso não aconteça.



É também essa leitura que faz Victor Ângelo, o antigo representante do Secretário-Geral das Nações Unidas e especialista em assuntos internacionais. Apesar de ter a convicção de que com ou sem adiamento, o Reino Unido vai mesmo sair da União Europeia.



Se olharmos para os números Theresa May precisa de 320 votos para que o acordo seja aprovado mas na votação final arrisca-se a ter muito menos.



Uma das possibilidades já admitidas é que o Conselho Europeu possa aceitar um pedido de prolongamento do prazo para o Brexit.