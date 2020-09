Vida selvagem em "declínio catastrófico" em menos de 50 anos

Os alertas são constantes e os sinais visíveis: a ação humana está a destruir a natureza a uma velocidade sem precedentes.







declínio médio de 68 por cento (mais de dois terços) em mais de 20 mil populações de 4.392 espécies de mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios, monitorizadas em todo o mundo entre 1970 e 2016 - ou seja, em 46 anos.

Divulgado esta semana, o Relatório Planeta Vivo da WWF revela que se regista um- ou seja, em 46 anos.





"Enquanto o mundo sofre a mais profunda perturbação global da sua vida, o Relatório Planeta Vivo deste ano fornece evidências inequívocas de que a natureza está a desintegrar-se e que nosso planeta está a emitir sinais de alerta vermelhos", frisa o relatório.







"O tamanho das populações de mamíferos, pássaros, peixes, anfíbios e répteis teve uma queda média alarmante de 68 por cento desde 1970", lê-se no documento, que adverte ainda que um declínio acentuado das população de vida selvagem como o que registamos nas últimas décadas não acontecia há milhões de anos.





Segundo os dados, as taxas de declínio de populações animais variam nas diferentes regiões, sendo as regiões da América Latina, América do Sul e das Caraíbas as áreas mais afetadas do mundo, com uma queda média de 94 por cento. Em África registou-se um declínio de 65 por cento e na região da Ásia-Pacífico de 45 por cento. Já a América do Norte apresenta um declínio de 33 por cento e a Europa e a Ásia Central de 24 por cento.





A biodiversidade de água doce está, no entanto, a diminuir mais rapidamente do que a restante, tendo perdido 85 por cento das áreas húmidas globais a Revolução Industrial. Também as espécies de água doce, a nível global, caíram quase 84 por cento.







Este relatório "destaca como a crescente destruição da natureza pela humanidade está a ter impactos catastróficos não apenas nas populações de vida selvagem, mas também na saúde humana e em todos os aspetos das nossas vidas".



Mão humana na destruição da vida selvagem





A vida selvagem está a ser devastada e os dados de declínio das espécies e das populações de animais são claros. Embora as alterações climáticas sejam um problema que não ajuda na desaceleração da destruição da vida selvagem e no desaparecimento de muitas espécies, o principal culpado é o ser humano.







À medida que queimamos florestas, devastamos pastagens, savanas, florestas e pântanos para exploração agrícola, construção de cidades ou sobreexploração de recursos, estamos a destruir não só áreas de natureza selvagem como o todo o planeta. De acordo com o relatório, três quartos de toda a água doce e um terço de toda a massa de terra são utilizados para a produção de alimentos para as populações humanas.





"À medida que a pegada humana se expande para lugares selvagens, estamos a devastar populações de espécies. Mas também estamos a exacerbar as mudanças climáticas e a aumentar o risco de doenças zoonóticas como a covid-19", disse em comunicado o presidente e CEO do WWF-EUA, Carter Roberts.





A ação humana alterou significativamente 75 por cento da superfície terrestre sem gelo da Terra, indicam os autores do relatório. E a WWF alerta para o facto de essa perda de biodiversidade ameaçar também a segurança alimentar mundial.







"Para alimentar e abastecer o nosso estilo de vida do século XXI, estamos a usar excessivamente a biocapacidade da Terra em pelo menos 56 por cento", observaram os autores do relatório.





E, de acordo com a organização, a destruição dos ecossistemas ameaça, atualmente, cerca de um milhão de espécies - 500 mil animais e plantas e 500 mil insetos - à extinção nas próximas décadas.







"Não há lugar nenhum do oceano que não esteja afetado pelos humanos", revelam os dados ainda, referindo-se a sobrepesca e à poluição.







"Estamos a destruir o nosso mundo - o único lugar que chamamos de lar - a arriscar a nossa saúde, segurança e sobrevivência aqui na Terra. Agora a natureza está a enviar-nos um SOS desesperado e o tempo está se a esgotar".

Os autores do relatório sublinham ainda que a pandemia da Covid-19 é um lembrete de como a natureza e os humanos estão interligados. De facto, o aparecimento de novas doenças e epidemias está associado à destruição de habitat, a invasão humana de áreas selvagens, ao contacto e ao comércio de animais selvagens.



"A covid-19 é uma manifestação clara de nosso relacionamento com a natureza e destaca a profunda interconexão entre a saúde das pessoas e do planeta", adverte o relatório. "Se continuarmos a destruir o mundo natural, vamos ter mais surtos como a covid-19, e a próxima pandemia pode ser ainda mais mortal e cara".







As alterações climáticas ainda não são a maior causa da perda de biodiversidade mas os especialistas advertem que, nos próximos anos, a crise climática será o maior responsável pelo desaparecimento e declínio das espécies, se os líderes mundiais não agirem o quanto antes.





Os autores apelam ao reequilíbrio da relação entre humanos e o planteta "para preservar a incrível diversidade de vida da Terra e permitir uma sociedade justa, saudável e próspera - e, em última instância, para garantir nossa própria sobrevivência".