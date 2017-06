Partilhar o artigo Vídeo revelado pela imprensa britânica mostra momentos finais do ataque em Londres Imprimir o artigo Vídeo revelado pela imprensa britânica mostra momentos finais do ataque em Londres Enviar por email o artigo Vídeo revelado pela imprensa britânica mostra momentos finais do ataque em Londres Aumentar a fonte do artigo Vídeo revelado pela imprensa britânica mostra momentos finais do ataque em Londres Diminuir a fonte do artigo Vídeo revelado pela imprensa britânica mostra momentos finais do ataque em Londres Ouvir o artigo Vídeo revelado pela imprensa britânica mostra momentos finais do ataque em Londres