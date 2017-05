Vídeo sugere ordem de Erdogan para agredir manifestantes em Washington

Paulo Alexandre Amaral, RTP 19 Mai, 2017, 19:03 | Mundo

Recep Tayyip Erdogan acabava de se encontrar com o Presidente Trump para tentar serenar um momento conturbado nas relações entre os dois países, nomeadamente depois de a Administração ter decidido armar grupos curdos que estão a combater o Estado Islâmico na Síria.



Após o encontro na Casa Branca, Erdogan dirigiu-se para a embaixada turca, mas não estaria à espera dos manifestantes que protestaram contra a política que está a ser levada a cabo na Turquia.



O que se seguiu foi uma carga dos seus guarda-costas contra os manifestantes, deixando homens e mulheres por terra, algum cobertos de sangue. Foram muitos os vídeos que surgiram na Internet nas horas posteriores à investida da guarda turca contra os manifestantes, suscitando críticas dos mais variados quadrantes.



Na escaramuça, no que parece atentar contra a soberania dos Estados Unidos, vê-se o envolvimento de membros armados do corpo de guarda-costas turco no ataque, com agentes da polícia americana incapazes de parar a violência.



O senador John McCain, herói de guerra e candidato à Presidência em 2008 contra Barack Obama, lembrou Erdogan que os Estados Unidos “não são um país do terceiro mundo”.





Turkish security guards' attack on peaceful protesters this wk was a despicable display of thuggery & repression - absolutely unacceptable pic.twitter.com/NQL0KychH4 — John McCain (@SenJohnMcCain) 18 de maio de 2017

Aliviar a tensão



McCain defendeu que os agressores deveriam ter sido identificados e detidos.O elemento novo na controvérsia é um vídeo partilhado esta quinta-feira em que se percebe que terá sido o próprio Presidente Erdogan, dentro do carro oficial à entrada da embaixada turca, que dá a ordem para o ataque aos seus seguranças.As instruções do Presidente turco são passadas primeiro a um dos membros da segurança, que a passa depois a um segundo elemento, desencadeando a investida de parte do corpo de segurança.Após a investida da segurança do Presidente turco, Erdogan sai da sua viatura rodeado de guarda-costas, fica uns momentos a observar a cena e só depois entra na embaixada. Na altura apontava-se para um dezena de pessoas feridas no ataque, uma das quais em estado grave.Após ser recebido no início da semana por Donald Trump na Casa Branca, Recep Tayyip Erdogan mostrou-se otimista quanto ao futuro das relações entre Ancara e Washington. Os dois líderes prometeram trabalhar juntos no combate ao terrorismo, tendo Erdogan traçado uma linha vermelha: as milícias curdas do YPG não são aceitáveis.Donald Trump acabaria por evitar declarações oficiais em relação tanto no que respeita ao YPG como Fethullah Gulen, o clérigo exilados nos Estados Unidos que Erdogan responsabiliza pela tentativa de golpe na Turquia no ano passado.Os dois países assumem estar unidos no combate ao Estado Islâmico, mas a Turquia não esconde o descontentamento face ao apoio de Trump às milícias curdas do YPG, envolvidas no terreno contra os islamitas radicais.