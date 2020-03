Vieira afirma que Benfica tem efetuado um "cumprimento rigoroso da lei"

No discurso de abertura dos Galardões Cosme Damião, no Campo Pequeno, em Lisboa, Luís Filipe Vieira disse que













"Os lucros e bons resultados financeiros que apresentamos são bom exemplo de uma entidade portuguesa sem buracos e que é bom contribuidor para o país. Uma entidade que prestigia o país e traz riqueza para Portugal", sublinhou.A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou a realização de buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários, no âmbito da operação "Fora de Jogo".Segundo a PGR, a operação denominada "Fora de jogo" levou à constituição de 47 arguidos, 24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares.Entre os arguidos contam-se "jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes desportivos", especificou a PGR, sublinhando que "em causa estão suspeitas da prática de factos suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais".





Otimismo em relação ao momento atual do futebol encarnado







O líder do clube encarnado abordou os recentes resultados negativos da equipa de futebol, que, na passada jornada, perdeu a liderança da I Liga portuguesa de futebol para o FC Porto, prometendo "juntar à Supertaça a renovação do título e a conquista da Taça de Portugal".", frisou.Lembrando que o Benfica conquistou 14 dos últimos 22 títulos no futebol, Luís Filipe Vieira apelou à mobilização da onda vermelha e pediu confiança, apoio e crença em treinadores, equipas e atletas olímpicos.", expressou.





Resultados financeiros históricos







Na frente do clube da Luz desde 2003,".Antes do início da cerimónia, na passadeira vermelha, o administrador da SAD do Benfica Rui Costa assegurou empenho e dedicação da equipa de futebol para recuperar a liderança do campeonato e reforçou a confiança no treinador Bruno Lage.", disse, acrescentando: "".

Os galardões Cosme Damião, que celebram o 116.º aniversário do Benfica, decorreram no Campo Pequeno, em Lisboa, e distinguiram as figuras que mais se destacaram no universo benfiquista ao longo do último ano.