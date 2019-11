Vietname condena tráfico humano e diz estar a colaborar estreitamente com polícia britânica

"Esta é uma grave tragédia humanitária. Estamos profundamente tristes e gostaríamos de apresentar as nossas mais profundas condolências às famílias das vítimas", lê-se num comunicado do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Le Thi Thu Hang.

Na mesma nota é referido que as autoridades vietnamitas têm colaborado estreitamente com a polícia britânica para identificar as vítimas e que as conclusões serão publicadas "o mais rapidamente possível".

O Vietname apelou ainda "aos países da região e do resto do mundo para que acelerem a sua cooperação no combate ao tráfico de seres humanos, a fim de evitar que tal tragédia se repita".

Inicialmente, a equipa de investigação julgava que as 39 vítimas seriam da China, mas na sexta-feira fonte oficial da polícia revelou que serão do Vietname, tendo já localizado familiares e entrado em contacto com as autoridades vietnamitas.

Manifestando "profunda tristeza" pela informação avançada, a Embaixada do Vietname em Londres referiu em comunicado que a identidade das vítimas precisa ainda de ser validada e confirmada pelas autoridades dos dois países.

Nos últimos dias, várias famílias vietnamitas relataram o desaparecimento de familiares que suspeitam poderem estar entre as 39 pessoas encontradas mortas no camião.

Segundo a polícia britânica, a identificação das vítimas deve ser difícil já que foram encontrados poucos documentos junto aos cadáveres.

Os corpos de 31 homens e oito mulheres foram encontrados no dia 23 de outubro dentro de um camião refrigerado numa zona industrial em Essex, na Inglaterra.

O condutor, um norte-irlandês de 25 anos e identificado como Mo Robinson, foi acusado de 39 crimes de homicídio e tráfico de pessoas, entre outros crimes.

Um segundo homem, identificado como Eamonn Harrison, de 22 anos, compareceu hoje no tribunal de Dublin, na Irlanda, por suspeita de envolvimento na morte das 39 pessoas.

Paralelamente, a polícia acusou formalmente outras duas pessoas no Vietname, cuja identidade não foi revelada, por serem suspeitas de participação em atividades de tráfico ilegal de pessoas para o Reino Unido.