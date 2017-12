Vietname cria corpo de ciberinspetores para vigiar a internet

Graça Andrade Ramos - RTP29 Dez, 2017, 09:42 / atualizado em 29 Dez, 2017, 10:01 | Mundo

Esta nova brigada, apelidada "Força 47", tem como missão rastrear as "opiniões dissidentes", explicou um coronel vietnamita citado pelos media oficiais.



"Numa altura em que numerosos países e agentes falam de uma verdadeira guerra on-line, devemos estar prontos a combater cada segundo, cada minuto, cada hora, todas as más opiniões", declarou o coronel Nguyen Trong Nghia, diretor-adjunto do Departamento político do Exército Popular, citado pelo jornal oficial Tuoi Tre News.



Contudo, pouco se sabe da forma como vão operar e o Governo vietnamita declinou qualquer comentário quando contactado pela Agência France Presse.O regime de Hanoi já vigia atentamente a internet e as redes sociais que, ao contrário da vizinha China, não são proibidas. Os seus opositores que ali expressam as suas opiniões são regularmente detidos.



A força entrou em atividade na terça-feira.



A Human Rights Watch diz que este anúncio acrescenta "uma nova dimensão chocante à repressão da dissidência no Vietname".



"Esta é a mais recente faceta de uma campanha que visa restringir a qualquer preço a liberdade na internet", criticou por seu lado Shawn Crispin, em nome do Comité para a Proteção dos Jornalistas no Sudeste Asiático.

Conteúdos tóxicos

O anúncio da criação da força não apanhou de surpresa os militantes mas o ativista Nguyen Chi Tuyen, conhecido como Anh Chi, sublinhou que este é um novo passo na repressão.



"O objetivo principal da Força 47 é tentar controlar as informações e a opinião pública na internet", afirmou à AFP. "Querem proteger o partido, não proteger o país", acrescenta.







Um organismo de vigilância da internet considera-a "não livre" no Vietname, classificando-a logo atrás da da China na Ásia.



No entanto, a maioria dos 93 milhões de habitantes têm acesso à internet no Vietname e o país está entre os 10 primeiros em percentagem de utilizadores do Facebook a nível mundial.



Há alguns meses, o Governo vietnamita pediu nomeadamente ao Facebook e ao YouTube para suprimir determinados "conteúdos tóxicos".



E em agosto, o Presidente apelou a controlos mais apertados na internet, afirmando que certos grupos a utilizavam para lançar campanhas que ameaçam "o prestígio dos dirigentes do partido e do Estado".



A repressão foi reforçada recentemente e, só este ano, foram detidos pelo menos 15 dissidentes, denunciou a Amnistia Internacional. Vários outros receberam penas de prisão pesadas, juntando-se a dezenas de militantes já atrás das grades.

Internet e um atentado evitado

Esta quarta-feira, pelo menos 15 pessoas foram condenadas por planear um atentado no aeroporto mais movimentado do país, nas vésperas de uma festa nacional.



A polícia terá impedido o atentado depois de passageiros do aeroporto internacional Tan Son Nhat se aperceberem de caixas que, após inspeção, se revelaram engenhos explosivos, afirmou a imprensa estatal.



De acordo com o diário Thanh Nien, controlado pelo Estado, em dois dias de julgamento um tribunal de Ho-Chi-Minh-Velha condenou os suspeitos a penas entre os cinco e os 16 anos de prisão, reconhecendo-os culpados de colocar cocktails Molotov do recinto.



Dang Hoang Thien, acusado de fabricar as bombas, foi condenado a 16 anos de prisão. As condenações de terrorismo são passíveis de pena de morte no Vietname.



O website noticioso oficial do Governo referiu a sentença, segundo a qual os acusados agiram de acordo com instruções de um grupo estrangeiro que usou as redes sociais para espalhar propaganda e ações de recrutamento.



Este grupo terá financiado a operação, a qual foi desmantelada em abril, antes das celebrações do Dia da Libertação, referiu por seu lado o jornal, sem dar mais detalhes.



"Usando as redes sociais os acusados cooperaram com uma organização militar estrangeira", referiu o veredicto, "a qual financiou a aquisição de armas e de cocktails Molotov com um fim terrorista".



Nenhum motivo para o atentado foi invocado pelos media ou pelas autoridades. Estes 15 suspeitos foram simplesmente acusados de "terrorismo de oposição à administração popular".