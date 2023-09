Vietname executa prisioneiro apesar do pedido de clemência de vários países

Os advogados de Le Van Manh, de 42 anos, acusado de violação e assassínio, confirmaram a execução, na sexta-feira, na província de Hoa Binh, no norte do país, noticiou hoje o meio de comunicação social local Nguoi Viet.

Manh foi acusado de violação e assassínio de uma estudante em março de 2005, embora tenha sido detido um mês depois por um roubo não relacionado com o mesmo.

Os familiares afirmaram que foi torturado para confessar, mas o tribunal não autorizou a apresentação de um relatório médico e a defesa afirmou que existem muitas contradições na acusação.

Na semana passada, as delegações da União Europeia, do Canadá, do Reino Unido e da Noruega enviaram uma carta conjunta a solicitar a suspensão da execução de Manh e apelaram ao Vietname para que estabelecesse uma moratória sobre a pena de morte, que descreveram como "cruel, desumana e degradante".

Em agosto, a ONU apelou também ao Vietname para que suspendesse a pena de morte de outro prisioneiro, Nguyen Van Chuong, condenado em 2007 pelo assassínio de um polícia, cuja confissão poderá ter sido obtida sob tortura.

O gabinete das Nações Unidas denunciou o recurso continuado do Vietname à pena de morte, na maior parte dos casos sem que sejam comunicadas as execuções, e apelou ao governo para que estabeleça uma moratória sobre estas práticas, tendo em vista a abolição da pena capital no futuro.

O Vietname não publica dados sobre as execuções realizadas anualmente, mas os grupos de defesa dos direitos humanos classificam-no entre os países que mais aplicam a pena de morte, principalmente por crimes relacionados com o tráfico de droga.