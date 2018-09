Vietname impede entrada de responsável da Federação Internacional de Direitos Humanos

Lusa10 Set, 2018, 08:10 / atualizado em 10 Set, 2018, 08:11 | Mundo

Debbie Stothard explicou à Lusa que foi impedida de entrar no país no domingo, tendo ficado retida no aeroporto de Hanoi durante mais de 16 horas.

"Quando cheguei à imigração para entrar no país impediram-me de entrar e mantiveram-me retida. Estou agora à espera de embarcar num voo para Kuala Lumpur", disse Stothard, num contacto telefónico com a Lusa a partir de Díli.

As autoridades vietnamitas invocaram a lei que rege a entrada de estrangeiros no país e o artigo 21 que impede a entrada no país de estrangeiros "por questões de defesa nacional, segurança ou ordem social", indicou a responsável da FIDH, que reúne organizações não-governamentais de defesa dos direitos humanos.

"Não entendo porque me impediram. Já participei em fóruns de direitos humanos no Vietname duas vezes no passado e, na altura, a única coisa que fizeram foi seguir-me, mas sem me impedirem de entrar ou de falar", disse.

Stothard devia participar, entre terça e quinta-feira, no Fórum Económico Mundial sobre a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), num debate sobre "inovação sob stress", na quinta-feira.

"A informação que tenho é que o representante da Amnistia Internacional que devia participar no mesmo painel que eu, não teve autorização de visto. No meu caso, como sou cidadã da ASEAN, o visto é dado à entrada", explicou,

Em comunicado, o porta-voz do Fórum Económico Mundial Fon Mathuros lamentou a decisão de impedir a entrada de Stothard, e adiantou que a organização do Fórum mantêm o convite para a participação de Stothard.

"Vamos continuar a facilitar a sua participação no encontro", referiu o porta-voz do encontro, onde devem participar vários chefes de Estado e de Governo da região e líderes empresariais de todo o mundo.

Stothard considerou que ações como esta são "um sinal muito negativo" para o Vietname, especialmente no quadro de uma reunião tão importante como a do Fórum Económio Mundial.

"Infelizmente ocorre num cenário em que estamos a verificar um aumento significativo de ações do Governo que deteve dezenas de ativistas de direitos humanos, bloguistas e outras pessoas acusadas de dissidência", afirmou.