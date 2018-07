Vietname ordena deportação de norte-americano que participou em protesto

Lusa20 Jul, 2018, 08:14 | Mundo

William Nguyen, natural de Houston, no estado do Texas, foi detido no dia 10 de junho enquanto participava num protesto, em Ho Chi Minh, no sul do país, contra uma proposta de lei sobre zonas económicas especiais por supostamente beneficiarem investidores chineses.

De acordo com as autoridades, Nguyen, descendente de vietnamitas, admitiu ter violado a lei e mostrou arrependimento, o que resultou numa sentença mais leve, já que o norte-americano incorria numa pena até sete anos de prisão.

As manifestações são raras no Vietname.

O mesmo protesto resultou na condenação de seis vietnamitas a dois anos e meio de prisão. Outros tantos aguardam julgamento.

A manifestação era motivada pela criação de três zonas económicas especiais, na quais, de acordo com a legislação proposta, a terra podia ser arrendada por um período de 99 anos. A aprovação da lei foi entretanto adiada.

Em 2014, manifestações anti-China provocaram quatro mortos e mais de 100 feridos no Vietname.