Vietname vai abrir gradualmente ao turismo até junho de 2022

Os turistas internacionais já vacinados vão poder aceder, a partir de novembro, a zonas consideradas de baixo risco, como a ilha de Phu Quoc, uma das joias turísticas do país, indicou a Administração do Turismo do Vietname, num comunicado divulgado na quarta-feira.

Depois de Phu Quoc, outras zonas turísticas vietnamitas, como a baía de Ha Long, a cidade histórica de Hoi An, a estância balnear de Da Lat e o destino de praia de Nha Trang vão seguir-se, com um fluxo controlado, a partir de dezembro, acrescentou.

"Só abriremos quando for verdadeiramente seguro. Estamos a ir passo a passo, cuidadosamente, mas com flexibilidade para nos adaptarmos a situações pandémicas reais", disse a agência sobre o plano, sujeito a alterações dependendo da evolução da pandemia da covid-19.

O encerramento das fronteiras ao turismo internacional levou a uma descida do número de visitantes estrangeiros para 3,8 milhões em 2020, contra 19 milhões no ano anterior.

Este ano, o setor, que representa cerca de 10% do produto interno bruto (PIB) vietnamita, está exclusivamente dependente do turismo interno.

Nos últimos meses, as autoridades aceleraram a vacinação, mas o Vietname mantém ainda uma das taxas mais baixas da Ásia, com 12% da população totalmente vacinada.

