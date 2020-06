Vietto sofre luxação no ombro direito e engrossa lesionados do Sporting

O futebolista argentino Luciano Vietto, que se lesionou no jogo com o Paços de Ferreira, ficou hoje de fora do treino do Sporting, juntando-se aos também lesionados Rodrigo Battaglia, Joelson Fernandes e Luiz Phellype, informou o clube lisboeta.