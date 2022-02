"Viginum", a arma cibernética do Governo francês contra a interferência externa nas eleições

, cuja autoria Washington atribuiu aos serviços secretos militares da Rússia. Depois,Agora, com eleições presidenciais e legislativas este ano, o Governo francês quer combater as, as operações de “manipulação da informação” e a interferência digital estrangeira, com a criação de uma nova agência de inteligência, pertencente à Secretaria-Geral de Defesa e Segurança Nacional. O “serviço de vigilância e proteção contra a interferência digital estrangeira” está operacional desde 7 de dezembro do ano passado mas, após vários meses em análise sobre questões com a recolha de dados nas redes sociais e longas discussões entre a Comissão Nacional de Informática e Liberdade e o Conselho de Estado, só recentemente é que o “arquivo de soberania” foi autorizado por decreto.De acordo com o decreto da República Francesa , este serviço denominado

O Viginum atuará, portanto, como “controlador de dados”, sendo que as suas operações se inserem “num contexto global de luta contra a manipulação de informação”.



Ameaças externas e receios franceses

Os receios de existência de interferência estrangeira durante a campanha Presidencial francesa, em 2022, aumentaram com a escalada de tensões na fronteira ucraniana e o impasse entre o Ocidente e a Rússia. Macron e a sua família política temem que a sua oposição a Moscovo se repercute nas eleições.



"Vladimir Putin é bem capaz de mudar o campo de batalha para a Internet", disse ao jornal francês



E por isso, pela primeira vez, todas as equipas de campanha também vão receber formação da Agência Nacional de Segurança de Sistemas de Informação.



“Fomos informados de que as ameaças virão de qualquer maneira no final da eleição, nos últimos momentos, e por isso devemos estar prontos para responder a qualquer momento”, disse a mesma fonte.



A própria Secretaria-Geral de Defesa e Segurança Nacional defende, lê-se no decreto, que “a divulgação de informações falsas se generalizou nas plataformas online, em particular com o desenvolvimento das redes sociais, e afeta tanto os períodos eleitorais como outros campos de debate público (notícias ou marcadores de eventos sociais)”. Por isso, os legisladores reforçaram “o arsenal jurídico para combater a publicação de informações falsas durante os períodos de campanha eleitoral” e “os serviços do Estado criaram uma rede de coordenação interministerial (Comissão de luta contra a manipulação de informação)".



Com a criação do Viginum, o Governo pretende “reforçar este sistema através da criação de um serviço operacional destinado a detetar a qualquer momento ameaças de informação digital provenientes do estrangeiro”.



Sendo um serviço da Secretaria-Geral de Defesa e Segurança Nacional, o Viginum é coordenado por um magistrado do Tribunal de Contas, Gabriel Ferriol, que trabalhou no Ministério das Forças Armadas e no Gabinete do coordenador nacional de Inteligência, ligado ao Eliseu. Este serviço conta, atualmente, com 24 agentes, embora se preveja que aumente nos próximos meses o número de funcionários.

