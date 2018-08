Vigo. Mais de 300 feridos em queda de plataforma de madeira em festival

RTP13 Ago, 2018, 09:16 / atualizado em 13 Ago, 2018, 10:15 | Mundo

O incidente ocorreu pouco antes da meia-noite (23h00 em Lisboa), durante o último concerto do festival "O Marisqueño" | EPA

O incidente aconteceu no domingo à noite na cidade de Vigo, na Galiza, durante o festival de música e desporto O Marisquiño. Pelo menos 312 pessoas ficaram feridas.







Não há indicação de qualquer português entre os feridos deste acidente, mas os serviços consulares em Vigo estão ainda a reunir toda a informação, já que a Galiza é uma das zonas mais procuradas por portugueses para férias nesta altura do ano.











Há pelo menos cinco feridos em estado grave, dos quais dois são menores.











Não se sabe ao certo se a plataforma caiu devido ao excesso de público ou se caiu por deficiência da própria estrutura, com cerca de 40 metros de comprimento e dez metros de altura.







O jornal El País destaca que o autarca, Abel Caballeiro, criticava no último sábado o estado daquela zona mais turística junto ao porto de Vigo.





Entretanto, o presidente da autoridade portuária de Vigo, Enrique López Veiga, considerou que a estrutura caiu “provavelmente por excesso de peso”. Este passadiço junto ao mar foi construído há 20 anos.





O incidente aconteceu quando dezenas de pessoas, muitas delas menores de idade, assistiam ao concerto do rapper Rels B, o último daquele festival.





Várias equipas de emergência médica, equipas da polícia nacional e local, e bombeiros deslocaram-se para o local.





Segundo fontes municipais, as ruas junto do local do acidente foram rastreadas para verificar se não havia ninguém preso ou ferido debaixo dos escombros.







c/ Lusa



Em declarações à Rádio Galega, o conselheiro da Saúde, Jesús Vázquez Almuína, refeiu que nenhum dos feridos corre risco de vida.O perfeito de Vigo, Abel Caballeiro, adiantou que vão ser investigadas as causas do incidente, que ocorreu pouco antes da meia-noite (23h00 em Lisboa), no passeio marítimo daquela cidade.