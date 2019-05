Viktor Orbán abre caminho até à Casa Branca com negócio de Defesa

RTP06 Mai, 2019, 18:43 / atualizado em 06 Mai, 2019, 21:04 | Mundo

De acordo com um anúncio do governo húngaro, o Presidente Donald Trump convidou Viktor Orbán para um encontro de trabalho que ficou marcado para 13 de Maio, reactivando dessa forma uma ralação que era considerada distante, para desagrado de Orbán.Estreitamento de relações através da via dos negócios encaixa no perfil empresarial do Executivo Trump.







Os últimos meses foram marcados pela tensão alimentada pela recusa húngara de extraditar dois negociantes de armas russos e uma controvérsia relacionada com a mudança para Budapeste de um banco de administração russa.





O primeiro-ministro húngaro já havia passado por Washington a nível oficial em 2001, mas, na altura a desempenhar as funções de primeiro-ministro, apenas manteve conversações com o vice-presidente Dick Cheney, já que o presidente George W. Bush tardou em juntar-se ao grupo, deixando a Chheney a incumbência de fazer as honras da casa.





Desta vez, a história será diferente, com Orbán a apresentar-se como parceiro económico e de defesa dos Estados Unidos, após a recente assinatura de um contrato de monta para aquisição de um sistema de defesa aérea (o NASAMS, na designação original National Advanced Surface-to-Air Missile System) e promessa adicional de compra de armamento e aviões de combate F-35. Estas negociações foram assinaladas aquando da visita a Budapeste do secretário de Estado, Mike Pompeo, no passado mês de Fevereiro.





Por outro lado, Orbán deverá ainda colher os frutos do desejo dos americanos de rejuvenescerem as ligações políticas com a região leste da Europa Central. No âmbito desse dossier, a Casa Branca recebeu em Março o primeiro-ministro checo, Andrej Babis, e já este fim-de-semana o chefe do governo eslovaco, Peter Pellegrini. Casa Branca recebeu já os primeiros-ministros checo, Andrej Babis, e eslovaco, Peter Pellegrini.





Trata-se antes de tudo do estabelecimento de um eixo político-ideológico entre Washington e os executivos europeus de linha dura, a quem é reconhecida uma política repressiva em relação a populações muçulmanas e migrantes e uma apetência particular pela construção de muros fronteiriços.





Pontos de aproximação foram ainda a decisão da Mol, a petrolífera estatal da Hungria, de colocar um ponto final à compra de petróleo iraniano, negócio que está sujeito a sanções dos Estados Unidos, e às posições mantidas pelo executivo de Orbán, de um apoio determinado a Israel – Telavive tem o apoio incondicional dos governos norte-americanos, sejam eles republicanos ou democratas – tanto nas Nações Unidas como no seio da União Europeia.





O cimento que consolidou o pacote diplomático entre a Hungria e os Estados Unidos terá sido, após Budapeste aceitar as principais exigências americanas, a conclusão do Acordo para a Cooperação de Defesa negociado entre os dois países e que deve ser ratificado em Junho pelo parlamento húngaro.