Vila de Palma sob ataque. Grupos armados forçam população a fugir

Durante várias horas registaram-se vários tiroteios, mesmo no centro da capital de distrito, com a população a fugir para o mato e para a zona litoral.



Testemunhas falam na entrada de terroristas vindos de várias direções.



Nesta altura ainda há pouca informação sobre o que se está a passar em Palma, onde as Forças de Defesa e Segurança têm um forte contingente.



Este ataque armado surge numa zona onde está a nascer um mega projecto de gás natural, e numa altura em que o governo moçambicano e a petrolífera Total anunciaram a retoma gradual das obras do complexo industrial.