Vila na Suécia obriga pedintes a ter licença para mendigar

RTP14 Jun, 2018, 18:20 / atualizado em 14 Jun, 2018, 18:25 | Mundo

Segundo o documento aprovado pelos social-democratas, conservadores, centristas e extrema-direita, pode ler-se que “passa a ser obrigatório, em certas zonas geográficas, uma autorização das autoridades policiais para mendigar”. O decreto não obteve a aprovação dos Ecologistas, do Partido de Esquerda, dos Liberais nem dos Democratas-Cristãos.



Caso a licença seja aprovada pelo Conselho Administrativo, entrará em vigor a 1 de outubro, com o custo de 150 coroas (15 euros), e sob pena de multa.



“A ideia não é impedir que as pessoas mendiguem, mas permitir que as associações e serviços sociais entrem em contato com essas pessoas e, se possível, ajudá-las a voltar para o seu país”, defendeu Jimmy Jansson, presidente do município.



O primeiro-ministro social-democrata, Stefan Löfven, considerou a iniciativa “interessante”. No entanto, rejeita a proposta dos partidos conservador e de extrema-direita de proibir a mendicidade a nível nacional.



Eskilstuna é uma cidade de 69 mil habitantes a 100 quilómetros da capital sueca, Estocolmo. À semelhança de muitas cidades do país, tem uma quantidade considerável de mendigos, pelo que esta não é uma questão que surja isoladamente. Já se tentou proibir a mendicidade no país, uma medida que não teve sucesso.