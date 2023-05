Vinhos e literatura integram promoção turística de Portugal no mercado dos EUA

Avaliado como "estratégico" para o turismo nacional, o mercado dos Estados Unidos da América (EUA) tem atraído cada vez mais norte-americanos a Portugal, quer para turismo, quer para se fixarem no país.

"O mercado norte-americano é muito importante para Portugal, nomeadamente em termos turísticos. É já o quarto maior mercado emissor de turistas para Portugal e o mercado que mais tem crescido nesse setor. Além disso, a conclusão que se pode tirar é que os norte-americanos elegem Portugal não só para visitar, mas também para viver", disse à Lusa Nuno Fazenda.

Tendo em conta esse crescimento, o secretário de Estado encontra-se na capital norte-americana para apostar ainda mais na promoção de Portugal, numa agenda repleta de eventos, que vão desde a cooperação com a Universidade George Washington, até à participação no Financial Times Weekend Festival, onde Portugal é um país convidado.

A agenda arrancou na sexta-feira na Universidade George Washington, onde Fazenda deu uma aula aberta à comunidade académica, a profissionais do setor e a empresários, e onde apresentou a estratégia, as potencialidades e os investimentos que Portugal têm vindo a fazer no setor turístico.

Já no sábado, o secretário de Estados estará no Financial Times Weekend Festival, evento que contará com a presença e intervenções de várias personalidades, entre as quais a ex-candidata presidencial norte-americana Hilary Clinton, o autor Salman Rushdie ou a atriz Jamie Lee Curtis.

Esta será, de acordo com Fazenda, uma plataforma para mostrar o turismo português junto de líderes de opinião, operadores turísticos e agentes de viagens do mercado norte-americano.

Nesse sentido, Portugal apostará, entre outros, no enoturismo e no turismo literário.

"É um festival de prestígio e vamos marcar presença não só naquilo que é o debate em termos de temas que marcam a atualidade, mas também vamos dar a conhecer a nossa oferta turística. Nesse âmbito, teremos também um enfoque em torno do enoturismo, na promoção dos nossos vinhos. Teremos uma prova de vinhos portugueses e teremos Jancis Robinson, uma das críticas de vinhos de referência mundial, a comentar os nossos vinhos", indicou o secretário de Estado.

"Teremos também o nosso espaço expositivo, em que daremos a conhecer Portugal no seu conjunto, mas também o turismo literário em que Fernando Pessoa e José Saramago serão escritores de eleição para potenciar esse tipo de turismo", acrescentou.

Ainda no âmbito da promoção do turismo cultural, o Secretário de Estado irá reunir-se com o Museu Smithsonian, para explorar formas de cooperação em torno da história comum entre os dois países relacionada com a diáspora africana e as suas influências.

"Pretende-se assim, facilitar a troca de conhecimento e de abordagem, promovendo uma compreensão mais profunda do património cultural compartilhado entre Portugal e os Estados Unidos", segundo o executivo.

Com foco em alargar e reforçar a presença e a notoriedade no mercado norte-americano, Portugal tem vindo a reforçar a conectividade aérea entre os dois países.

De acordo com Nuno Fazenda, são já 137 os voos semanais que ligam Portugal aos Estados Unidos no verão.

"É muito importante termos estas ligações aéreas, que foram reforçadas já face a 2019 e que envolvem companhias aéreas de referência. No inverno, temos 76 voos semanais para 2023/2024 e, portanto, isso é muito relevante para abrir ainda mais Portugal a este mercado importantíssimo", disse.