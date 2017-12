Vinte civis e rebeldes houthis morrem em ataque aéreo na região oeste do Iémen

Lusa30 Dez, 2017, 23:18 | Mundo

Testemunhas citadas pela agência EFE indicaram que os aviões da aliança árabe visaram três carrinhas "pick-up" cheias de rebeldes, que se preparavam para parar à porta de um restaurante na localidade de Al Yarahi, a sul do porto de Al Hudeida, no Mar Vermelho.

Os rebeldes houthis morreram na sequência do ataque aéreo, tal como alguns civis que estavam nas proximidades. As fontes não especificaram o número de civis mortos.

O ataque acontece numa altura em que se intensificam os combates entre os rebeldes e as forças leais ao Governo do presidente iemenita, Abdo Rabu Mansur Hadi, nas redondezas de Al Yarahi.

Al Hudeida é um importante porto do Mar Vermelho, na costa ocidental do Iémen, e atualmente é controlado pelos houthis. Supostamente, os rebeldes recebem armamento por via marítima do Irão.

A coligação árabe liderada por Riade iniciou uma intervenção armada no Iémen em março de 2015, com o objetivo de travar o avanço dos Houthis, apoiados pelo Irão. Os Houthis conquistaram uma vasta parte do território do Iémen, incluindo a capital, que ainda controlam.

A guerra no Iémen já causou mais de 8.750 mortos, muitos dos quais civis, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com as Nações Unidas, o Iémen constitui a "pior crise humanitária do Mundo".