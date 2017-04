"Vinte e Sete" dizem-se prontos e unidos para negociações com Londres

Lusa 27 Abr, 2017, 15:17 | Mundo

"Estamos prontos, estamos prontos", garantiu hoje o chefe negociador da União Europeia, Michel Barnier, à entrada para um Conselho de Assuntos Gerais, no Luxemburgo, no qual os 27 prepararam a cimeira extraordinária do próximo sábado, na qual os chefes de Estado e de Governo vão aprovar as orientações que definirão o quadro para as negociações com o Reino Unido e estabelecerão as posições e os princípios gerais da UE.

No final do Conselho - no qual Portugal esteve representado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques -, o vice-primeiro-ministro de Malta, país que preside ao Conselho da UE no primeiro semestre do ano, assegurou que "a reunião foi notável, no sentido em que constituiu um sinal de confiança, unidade e consenso entre os 27 sem precedentes".

"Este é um muito bom início para as complexas negociações que se avizinham", declarou Louis Grech.

Depois de os líderes dos "Vinte e Sete" aprovarem, no Conselho Europeu do próximo sábado em Bruxelas, as linhas diretrizes para as negociações, será elaborado um mandato para Barnier, que deverá estar pronto até 22 de maio, mas as negociações só deverão arrancar depois das eleições no Reino Unido marcadas para 08 de junho.