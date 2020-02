Vinte e três ex-MNE apelam à proteção da biodiversidade

"É claro para nós, a partir destas discussões, que as mudanças climáticas, a degradação do ecossistema e a exploração excessiva de recursos naturais estão a ameaçar milhões de espécies em extinção e a colocar em risco a saúde do nosso planeta", alertaram os antigos chefes da diplomacia na nota.

Os signatários deste apelo tomam posição a título pessoal e a nota não representa uma declaração oficial do Fórum de Ministros de Aspen, da Iniciativa Aspen High Seas ou do Instituto Aspen.

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama é um dos subscritores da missiva, juntamente com nomes como Madeleine Albright, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos e fundadora do Instituto Aspen, ou George Papandreou, antigo primeiro-ministro grego.

"Trata-se de uma iniciativa que nos pareceu ajustada ao calendário internacional, muito exigente em matéria de ambiente, oceanos e biodiversidade, e que tem o endosso de personalidades que de uma forma ou de outra se mantêm ligados a estes mesmos temas com nível elevado de preocupação", afirmou Jaime Gama, em declarações à Lusa.

Segundo o ex-MNE, "o facto de este apelo surgir de um grupo de reflexão que regularmente se reúne com base no Aspen Institute confere-lhe significado".

Os 23 ex-ministros dos Negócios Estrangeiros, reunidos no Fórum de Ministros de Aspen, um programa do Instituto Aspen, indicaram estar "seriamente preocupados" com a "destruição ambiental, assim como com qualquer outra ameaça à segurança internacional".

As comunidades mais pobres estão a ser afetadas "desproporcionalmente" pela perda de biodiversidade, que também está a prejudicar a capacidade de a comunidade internacional "cumprir uma ampla gama de metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas".

"Devemos estar acima da política e da ideologia para unir a comunidade global em torno da causa urgente de proteger o nosso planeta e o nosso modo de vida", acrescentaram os ex-MNE.

Para esse fim, os ex-ministros expressaram o seu forte apoio a ações para estabelecer "metas ambiciosas" na próxima reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, em Kunming, na China, prevista para o final de 2020.

Os ex-ministros apoiam em particular, o estabelecimento "de uma meta global de proteger pelo menos 30% da terra e 30% do oceano até 2030".

"Estamos orgulhosos de nos unirmos a uma ampla coligação - incluindo jovens, a comunidade empresarial e representantes do mundo em desenvolvimento - que apela aos líderes mundiais que apoiem uma meta de conservação de pelo menos 30% através da Convenção sobre Diversidade Biológica", concluem os 23 ex-ministros.

O Fórum de Ministros de Aspen é uma iniciativa fundada pela ex-secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright e junta vários ex-ministros dos Negócios Estrangeiros que procuram desenvolver recomendações concretas e não partidárias para enfrentar os desafios globais comuns.

Este grupo de ministros dos Negócios Estrangeiros ficou conhecido como o "dream team" (equipa de sonho) de Albright.

Jaime Gama é membro deste Instituto desde 2003, data da sua fundação, na sequência da guerra do Iraque, quando as posições entre os Estados Unidos e a Europa ficaram muito marcadas por divergências. O seu propósito foi, precisamente, aproximar os laços entre os aliados.