Vinte portugueses que pretendiam deixar o Sudão já saíram do país

Em nota enviada à comunicação social,“Desde segunda-feira encontravam-se já afastados das zonas de maior perigo, estando agora fora de território sudanês”, acrescenta a nota.“Os cidadãos nacionais que optaram por regressar a Portugal têm assegurada ajuda do Estado português para o respetivo transporte. Os restantes cidadãos que escolheram outros destinos estão igualmente em contacto permanente com as entidades consulares que têm acompanhado a par e passo todo este processo, desde o eclodir do conflito”, garante o MNE português.

Dois portugueses continuam no Sudão: um no sul do país, por vontade própria, outro em Porto Sudão, tendo optado por “aguardar por uma deslocação no quadro das Nações Unidas, organização à qual pertence”.







A atual crise no Sudão intensificou-se a 15 de abril, com os confrontos entre as Forças Armadas sudanesas, lideradas pelo presidente do país, Abdel Fattah al-Burhan, e as Forças de Apoio Rápido (RSF), uma poderosa força paramilitar controlada pelo vice-presidente do país, o general Mohamed Hamdan Dagalo, também conhecido como Hemedti.







Os combates têm-se centrado na capital do país, Cartum. Até ao momento há registo de pelo menos 469 mortos e mais de quatro mil feridos, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde.