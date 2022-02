Violações cessar-fogo. Tensão cresce na zona leste da Ucrânia

Na região do Donbass, leste da Ucrânia, acentuam-se as escaramuças entre as forças governamentais ucranianas e os separatistas pró-russos de Lugansk e Donetsk. Os dois lados lançam acusações mútuas de bombardeamentos e violação do acordo de cessar-fogo.