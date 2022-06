Violações de direitos humanos investigadas na Ucrânia

A comissão, composta pelo colombiano Pablo de Greiff, pelo norueguês Erik Mose e pela bósnia Jasminka Dzumhur, estará no território ucraniano até 16 de junho.Durante a deslocação, a primeira realizada ao país que desde 24 de fevereiro é alvo de uma ofensiva militar russa, a comissão de peritos, sob a tutela do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, irá visitar Kiev, Lviv, Kharkov e Sumy, onde terá encontros com vítimas e testemunhas de abusos e violações de direitos humanos.Os membros da comissão também irão reunir-se com deslocados pelo conflito e com responsáveis do Governo da Ucrânia, incluindo vários ministros, além de representantes da sociedade civil e de agências das Nações Unidas que operam no país.