Violência contra as mulheres. Uma centena de detidos em manifestação na Turquia

O grupo estava em Istambul para participar no Dia Internacional para a Eliminação da Violência sobre as mulheres e tentava marchar ao longo da principal rua da capital.



A polícia impediu as manifestantes de circularem, cercou o grupo e acabou por prendê-las.



As autoridades turcas já tinham proibido a manifestação, alegando motivos de segurança e de ordem pública.



De acordo com uma Organização Não Governamental, este ano foram mortas na Turquia 349 mulheres.