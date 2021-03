Violência contra asiático-americanos atingiu "ponto de crise", alertam congressistas

Na quinta-feira, líderes e congressistas da Câmara dos Representantes reuniram-se para debater, pela primeira vez em anos, a violência e discriminação contra a comunidade asiático-americana. Esta audiência estava agendada há semanas, depois de uma onda de violência contra a comunidade asiática, mas assumiu caráter de urgência após o tiroteio em massa que deixou os asiáticos-americanos em Atlanta e em todo o país preocupados e com medo.

"Sabíamos que este dia estava a chegar", disse na audiência Judy Chu, presidente do Congressional Pacific American Caucus, a um subcomité do Comité Judiciário da Câmara, na quinta-feira. "A comunidade asiático-americana atingiu um ponto de crise que não pode ser ignorado".





De acordo com o Centro para o Estudo do Ódio e Extremismo da California State University,Também a democrata e congressista por Nova Iorque, Grace Meng, referiu que estes ataques abalaram a comunidade asiática nos Estados Unidos, que tem sofrido e "gritado por ajuda".

"A nossa comunidade está a sangrar. Estamos em sofrimento. E no último ano, temos gritado por ajuda".







Já no ano passado, Meng apresentou ao Congresso uma resolução denunciando o "sentimento anti-asiático devido ao coronavírus" e condenando especificamente as frases usadas por Donald Trump e outros republicanos eleitos como "vírus de Wuhan" e "vírus da China" para se referirem à Covid-19.



Na altura, a Câmara aprovou a resolução, mas 164 republicanos opuseram-se ao texto.



Crimes de ódio





Robert Aaron Long, de 21 anos, foi considerado na quarta-feira responsável pelo massacre do dia anterior em três casas de massagens em Atlanta, enfrentando assim oito acusações por homicídio. Das oito vítimas mortais, seis eram mulheres de origem asiática.



Embora a violência e a discriminação contra esta comunidade não seja recente, as autoridades têm considerado prematuro concluir que se trata de um crime de ódio, o que está a levantar uma onda de contestação e indignação por parte da comunidade asiático-americana.





Na audiência de quinta-feira, o democrata Ted Lieu da Califórnia, de origem asiática, pediu, dirigindo-se ap republicano Chip Roy do Texas, que parassem de usar termos com "Kung flu" (expressão que faz referência à arte marcial e à gripe) ou "vírus de Wuhan".



"Podem dizer coisas racistas e estúpidas se quiserem, mas estou a pedir que parem de usar termos racistas como Kung flu ou vírus de Wuhan ou outros identificadores étnicos ao descrever esse vírus", disse.



"Eu não sou um vírus. E quando dizem coisas assim, ofendem a comunidade asiático-americana". "Quaisquer que sejam os pontos políticos que acha que está a destacar ao usar identificadores étnicos para descrever este vírus, está só a prejudcar os norte-americanos que por acaso são de ascendência asiática", continuou.





Dirigindo-se também ao repúblicano Chip Roy, que acusou os democratas de estarem a limitar a liberdade de expressão nesta audiência, Grace Meng lembrou que era preciso encontrar soluções para combater a violência e a discriminação e não usar a comunidade como alvo.





O seu presidente, o seu partido e os seus colegas podem conversar sobre estas questões com qualquer outro país que queiram", disse Meng, quase em lágrimas, segundo o "Mas não precisam de o fazer apontando o alvo para as costas dos asiático-americanos de todo o país, nos nossos avós, nos nossos filhos".



"Esta audiência foi para abordar a dor e o sofrimento da nossa comunidade, para encontrar soluções - e não vamos deixar que nos tiram a palavra", disse ainda. , disse Meng, quase em lágrimas, segundo o Guardian , disse ainda.





Desde o início da pandemia, foram relatados quase 3.800 incidentes e ataques por ódio, incluindo assédio verbal e agressão física, contra asiático-americanos em todo o país, de acordo com Stop AAPI Hate. Destes ataques, cerca de 70 por cento foi contra mulheres de origem asiática.



Durante a audiência, o presidente do subcomité, Steve Cohen, relatou vários incidentes brutais, como um homem filipino que foi atacado e a quem fizeram vários cortes no rosto com um xizato, e uma mulher asiático-americana de 89 anos que foi queimada.



"Tudo o que a pandemia fez foi exacerbar os preconceitos anti-asiáticos já latentes e que têm uma longa e terrível história na América", lamentou Cohen.







Já o senador democrata Chuck Schumer, líder da maioria, defendeu o combate a esse tipo de discurso, na audiência.

"Cabe-nos a nós – particularmente sob a gestão de um novo presidente que luta contra a intolerância – falar contra isto e agir contra isto".

Na mesma linha, John Yang, presidente da organização Justiça Asiática-Americana, considerou que "os receios na saúde e na economia causados pela covid-19 levaram as pessoas a procurar alguém para culpar".



"O uso de termos racistas, o foco numa comunidade ou cultura como a 'causa' da pandemia da covid-19 e as políticas que demonizam os imigrantes contribuem para uma atmosfera onde o racismo e a xenofobia são legitimados", argumentou Yang.

Biden preocupado com "brutalidade" contra asiáticos



O Presidente norte-americano e a vice-presidente alteraram a agenda política e vão estar, esta sexta-feira, na cidade de Atlanta. Joe Biden já tinha manifestado, na quarta-feira, preocupação com a "brutalidade" dos ataques contra asiático-americanos no país.





Biden e Harris vão reunir-se com líderes comunitários e congressistas estaduais da comunidade asiático-americana e das ilhas do Pacífico para ouvir as preocupações sobre os assassinatos e debater o aumento dos crimes de ódio anti-asiáticos, esclareceu a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, à Reuters.



A mesma fonte adiantou também que o Presidente norte-americano destacou os funcionários da Casa Branca, Cedric Richmond e Susan Rice, para se envolverem com a comunidade, apoiando a recente legislação que exige uma revisão ampliada do Departamento de Justiça quanto aos crimes de ódio motivados pela Covid-19.



"O Presidente e a vice-presidente sentiram que era importante mudar um pouco a viagem e oferecer seu apoio e condenar a violência", afirmou Psaki.



Em homenagem às oito vítimas do massacre, Biden ordenou que as bandeiras na Casa Branca e em todos os prédios federais fossem hasteadas a meia-haste até ao fim do dia de segunda-feira.



"Seja qual for a motivação neste caso, eu conheço os asiático-americanos, sei que eles estão muito preocupados, e, como sabem, tenho falado sobre a brutalidade contra os asiático-americanos, que é preocupante", disse o Presidente norte-americano.





Recorde-se que na terça-feira oito pessoas, a maioria mulheres de ascendência asiática, foram mortas nos tiroteios.



O homem, de 21 anos, que foi identificado como Robert Aaron Long, "afirma ter agido sem um motivo racista", disse um responsável da polícia local em conferência de imprensa, acrescentando que o jovem "assumiu a responsabilidade" pelos três tiroteios que mataram seis mulheres de ascendência asiática e duas outras pessoas. Contudo, as autoridades continuam a investigar e não descartam a possibilidade de estes crimes terem sido motivado por ódio.