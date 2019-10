Violência em Barcelona. Madrid culpa "jovens catalães coordenados"

Os atos de violência que pontuaram nos últimos dias, em Barcelona, as manifestações de protesto contra as condenações de políticos independentistas foram, para Madrid, desencadeados por “jovens catalães coordenados”. É nestes termos que o Governo de Pedro Sánchez reage à posição do presidente da Generalitat. Quim Torra responsabilizou “infiltrados”.

Três noites de confrontos entre manifestantes radicais e polícia, perto de uma centena de pessoas detidas e pelo menos 194 efetivos das forças de segurança feridos. São estes os números da escalada do termómetro da tensão na Catalunha compilados pelo Governo espanhol.



O presidente do Governo autonómico, Quim Torra, demarcou na quarta-feira a vaga independentista reavivada pelas condenações de políticos catalães a penas de prisão do que descreveu como grupos de “infiltrados”. Madrid pinta outro quadro: o de que os protagonistas da violência são “jovens catalães coordenados”.“Defendo que até final desta legislatura, no prazo mais breve possível, se volte a exercer o direito à autodeterminação”, defendeu esta quinta-feira o presidente da Generalitat, Quim Torra.





A fórmula foi esta quinta-feira empregue pela porta-voz do Governo do socialista Pedro Sánchez.



Em entrevista à Rádio Euskadi, Isabel Celaá sustentou que o que estes manifestantes têm feito “não se improvisa”. Disse também que “os apoios que possam ter são neste momento objeto de investigação”.



“A declaração de Torra teve muitos matizes e modulações”, afirmou Celaá. “A maior esquizofrenia provém de quem arengou e impulsionou a saída à rua e agora quer devolver o tigre à jaula. Não é tão fácil”.



Madrid quer agora investigar “quem está por trás” de tais grupos “minoritários, mas coordenados”. Os eventuais responsáveis, asseverou a porta-voz, “serão julgados e castigados de acordo com a lei”.





🔊@CelaaIsabel @PSOE afirma que 'no se descarta nada. Los instrumentos del Estado están sobre la mesa. Entre ellas la aplicación del artículo 155. Se hará solo en un caso excepcional y de forma temporal'. #SentenciaProces https://t.co/Iuw7tFPVTV — Boulevard R. Euskadi (@Boulevardeitb) October 17, 2019

Torra reergue bandeira do referendo



c/ agências

Quanto à possibilidade de vir a ser aplicado à Catalunha o artigo 155 da Constituição espanhola, que enquadraria o esvaziamento de poderes da Generalitat,. Mas estes apenas serão implementados “em caso de excecionalidade, de forma subsidiária e temporária”.“Não se descarta nada, mas aplicaremos medidas consoante os atos que vão ocorrendo, com serenidade, firmeza democrática e sem reações exorbitadas. De momento, as Forças de Segurança do Estado e os Mossos [polícia catalã] estão a responder de forma proporcional ao embate”, frisou a porta-voz.O presidente da Generalitat esteve esta quinta-feira no Parlamento catalão, onde considerou uma “ignomínia” as sentenças aplicadas a políticos independentistas.“É o maior golpe à democracia que se viu desde 1978. Se por irmos às urnas nos condenam a 100 anos de prisão, a resposta é clara: teremos de voltar a votar a autodeterminação”, propugnou Quim Torra.“Nenhum tribunal impedirá este presidente da Catalunha de continuar a abrir estes debates”, continuou Torra, aludindo ao facto de o Tribunal Constitucional ter advertido que poderia incorrer em responsabilidade penal, caso não acatasse a suspensão de artigos aprovados no Parlamento regional sobre o direito à autodeterminação e a independência da Catalunha.: “Se há desestabilizadores, há que prendê-los e julgá-los. Há que investigar até ao fim. Vimos imagens que não agradam a ninguém”.