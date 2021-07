Violência entre operadores de táxi na Cidade do Cabo faz três mortos

Os incidentes ocorreram em várias localidades da Cidade do Cabo, sede do Parlamento sul-africano, apesar de um acordo de "cessar-fogo" recente entre as principais associações locais que representam os operadores das carrinhas táxi.

O porta-voz policial Joseph Swartbooi adiantou que a Polícia reforçou meios nas áreas afetadas pelo recrudescimento da violência armada naquela região do sul do país.

Pelo menos 36 pessoas morreram e mais de 750 foram detidas em distúrbios violentos, saques e ações de intimidação que continuam pelo sexto dia consecutivo na África do Sul, depois da prisão do antigo chefe de Estado e ex-líder do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), Jacob Zuma.

O Governo sul-africano destacou 2.500 militares para apoiar a Polícia a conter os distúrbios no KwaZulu-Natal e em Gauteng, o motor da economia do país.

Estima-se que mais de 30.000 portugueses vivam na Cidade do Cabo.