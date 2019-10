Número de agressões e violência em ambiente escolar está a diminuir

Foto: Reuters

Os dados oficiais mostram que é uma tendência dos últimos cinco anos. Em contrapartida, aumentam as ofensas e as ameaças.



De acordo com dados da Escola Segura no ano letivo de 2018/19, apenas foram registados1097 casos de ofensas corporais, em contraste com os 1350, registados em 2014/15.