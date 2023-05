Violência no País de Gales. Doze polícias feridos em confrontos

De acordo com a polícia, os dois adolescentes, que circulavam em bicicleta, morreram numa colisão, numa das principais vias da capital do País de Gales.



Mas a polícia garante que, ao contrário do que foi dito nas redes sociais, os dois rapazes não estavam a ser perseguidos pelas autoridades.



O acidente está a ser investigado.



Depois das publicações a culpar a polícia, os agentes enfrentaram uma desordem em larga escala. Dezenas de manifestantes lançaram cocktails molotov e fogo de artificio contra as autoridades.



Muitas viaturas foram incendiadas por jovens mascarados.