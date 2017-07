Violência volta a marcar a noite em Hamburgo

Foto: Hannibal Hanschke - Reuters

Mais de 20 mil efetivos policiais foram mobilizados para Hamburgo.



A polícia recorre a gás lacrimogéneo e canhões de água para tentar desmobilizar os manifestantes. Ainda assim, não conseguiu evitar que vários carros tivessem sido incendiados e fachadas de bancos e lojas destruídas.



A chanceler alemã, Angela Merkel, diz que esta onda de violência é inaceitável e condenou as agressões a polícias.



Pelo segundo dia, milhares de pessoas protestam contra a cimeira do G20, que reúne em Hamburgo as maiores economias do mundo.



Para este sábado são esperadas 100 mil pessoas.