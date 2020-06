Viragem política. Trump diz estar disponível para se reunir com Maduro

O presidente norte-americano disse estar disponível para se reunir com o homólogo venezuelano, Nicolás Maduro e mostrou-se pouco confiante no líder da oposição desse país, Juan Guaidó, apesar de no passado o ter reconhecido como presidente interino e ainda este ano o ter recebido na Casa Branca.