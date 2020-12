"Vírus chinês"? Paciente número 1 terá sido uma criança italiana

Uma criança de quatro anos foi infetada em Itália com o novo coronavírus a 21 de novembro de 2019 mas na altura foi confundido com sarampo. É o que indica agora um estudo da Universidade de Milão, publicado na revista Emerging Infectious Diseasese.