"Visão para a terceira fase da guerra". Os planos de Israel para Gaza

Benjamin Netanyahu, que tem estado dividido nas últimas semanas sobre o futuro de Gaza após a expulsão do Hamas, que governa a região desde 2007.Segundo o plano, a guerra de Israel no território prosseguirá até que seja assegurado o regresso dos reféns capturados a 7 de outubro, desmanteladas as "capacidades militares e de governação" do Hamas e eliminadas quaisquer ameaças militares remanescentes.

Gallant defende que o Hamas deixará de controlar Gaza e Israel manterá o controlo geral de segurança do enclave.

. O Egito, país vizinho, terá também um papel a desempenhar, que no entanto não foi especificado.O documento acrescenta que os palestinianos serão responsáveis pela gestão do território. "O, frisou Gallant.O plano ainda não foi discutido ao pormenor na reunião do Conselho de Ministros e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, não o comentou publicamente. A reunião terá terminado num clima de acrimónia, com alguns ministros a oporem-se com raiva aos nomes propostos para uma investigação sobre os acontecimentos que rodearam o ataque de 7 de outubro do Hamas.

Alguns membros de extrema-direita do Governo de Netanyahu afirmaram que os cidadãos palestinianos deveriam ser encorajados a deixar Gaza para o exílio, com o restabelecimento de colonatos judeus no território - propostas controversas que foram rejeitadas como "extremistas" e "impraticáveis" por outros países da região e por alguns dos aliados de Israel.

Embora as propostas de Gallant possam ser consideradas mais práticas do que as sugeridas por alguns dos seus colegas de gabinete, é provável que sejam rejeitadas pelos líderes palestinianos, que afirmam que os próprios habitantes de Gaza devem poder assumir o controlo total da gestão do território quando a guerra terminar.E sugeriu que a guerra pode ainda durar vários meses, com o objetivo declarado de esmagar completamente o Hamas.(ANP), que governa pequenas partes da Cisjordânia ocupada, através do seu presidente Mahmud Abbas.Nos planos,“As Forças de Defesa de Israel (IDF) adotarão uma abordagem mais direcionada para o norte da Faixa de Gaza, onde as operações incluirão ataques, demolição de túneis e ataques aéreos e terrestres”. No entanto, o plano não refere se a população, que foi expulsa para sul, seria autorizada a regressar.No sul, onde a maior parte dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza vivem em tendas e abrigos provisórios, as forças armadas israelitas continuarão a tentar localizar os líderes do Hamas e a resgatar os 132 reféns israelitas, acrescentou.durante a qual "o Hamas não controlará Gaza e não constituirá uma ameaça à segurança dos cidadãos de Israel", com organismos palestinianos não especificados a assumirem a governação do território.Israel reservar-se-ia o direito de operar dentro do território, defende o plano, mas não haveria "qualquer presença civil israelita na Faixa de Gaza depois de os objetivos da guerra terem sido alcançados".. O documento também refere que as ideias são as do titular da pasta da Defesa e não a política oficial, que teria de ser definida pelos gabinetes de guerra e segurança de Israel.

Governação de Gaza na agenda de Blinken

Washington já sugeriu que Gaza fosse governada por uma Autoridade Palestiniana "revitalizada", com sede na Cisjordânia ocupada.É provável que a questão da futura governação de Gaza esteja na agenda do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, este fim de semana, quando realizar conversações em Israel e noutros países da região.Os Estados Unidos também têm pressionado Israel a mudar para operações militares de menor intensidade em Gaza que visem mais precisamente o Hamas, após quase três meses devastadores de bombardeamentos e ataques terrestres.Os Estados Unidos – principal parceiro de Israel e que tem apoiado o Estado judeu até com o fornecimento de armas – querem que a Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) tenha algum controlo sobre Gaza quando a guerra terminar, e defendem uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano.A ANP, com acordos de cooperação com Israel baseados nos Acordos de Oslo (1993-1995), perdeu o controlo de Gaza em 2007, quando o Hamas tomou o poder pela força.Esta entidade palestiniana afirmou que só assumirá a administração do enclave no quadro de um processo de paz com Israel que contemple a criação de um Estado Palestiniano, com Jerusalém Oriental como capital e a Cisjordânia e Gaza como territórios constituintes, algo isso está muito longe da realidade atual.

Preocupação com alastramento do conflito



A guerra de Israel contra o Hamas está a aproximar-se da marca dos três meses, com a preocupação internacional de que o conflito se espalhe para além de Gaza, atraindo a Cisjordânia ocupada por Israel, as forças do Hezbollah na fronteira entre Líbano e Israel e as rotas do Mar Vermelho.

drone ter matado o vice-líder do Hamas, Saleh al-Arouri, em Beirute, capital do Líbano, que foi enterrado no campo palestiniano na cidade de Shatila, na quinta-feira, no meio de uma multidão de pessoas que se lamentavam e lançavam rajadas de tiros. A preocupação aumentou depois de, na terça-feira, um ataque de umter matado o vice-líder do Hamas, Saleh al-Arouri, em Beirute, capital do Líbano, que foi enterrado no campo palestiniano na cidade de Shatila, na quinta-feira, no meio de uma multidão de pessoas que se lamentavam e lançavam rajadas de tiros.Israel não confirmou nem negou o assassínio de Arouri.





O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, prometeu na quarta-feira que esta poderosa milícia xiita apoiada pelo Irão "não pode ficar em silêncio" após o assassinato, mas não fez ameaças concretas de agir contra Israel em apoio ao Hamas.O Hezbollah tem estado envolvido em trocas de tiros quase diárias com Israel através da fronteira sul do Líbano desde o início da guerra de Gaza.

Bombardeamentos prosseguem



Israel anunciou uma abordagem mais direcionada para a caça aos combatentes do Hamas e aos seus líderes, à medida que os ataques aéreos bombardeavam a Faixa de Gaza, forçando algumas famílias deslocadas a fugir.

Na quinta-feira, os bombardeamentos israelitas em Gaza mataram mais de 20 palestinianos, incluindo 16 na cidade de Khan Younis, uma zona costeira do sul, repleta de pessoas que tinham fugido de outras partes do enclave. Entre as vítimas mortais contam-se nove crianças.Outros cinco palestinianos foram mortos num ataque aéreo israelita a um carro no campo de refugiados de Al-Nusseirat, avançaram à Reuters as autoridades de saúde. Os residentes de Gaza disseram que os aviões e tanques israelitas também bombardearam dois outros campos de refugiados, levando muitos a dirigir-se para sul.As pessoas saíram dos campos de refugiados de Al-Bureij, Al-Maghazi e Al-Nusseirat na quinta-feira, na sequência dos ataques, com algumas famílias a viajar em carroças carregadas de colchões, bagagem e crianças. A chuva transformou a terra em lama, o que aumenta a dificuldade de fuga dos ataques.Ao cair da noite de quinta-feira, os residentes do centro da Faixa de Gaza disseram que os aviões e os tanques israelitas intensificaram os bombardeamentos na direção leste dos campos de Al-Maghazi e Al-Nusseirat.Grande parte do norte da Faixa de Gaza foi arrasada.

O cerco imposto por Israel ao território provocou uma crise humanitária, com um quarto da população a morrer à fome devido à falta de abastecimento, de acordo com a ONU.