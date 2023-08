Visita à Ucrânia. Marcelo em Kiev para "dar continuidade à presença portuguesa"

"O objetivo é múltiplo. Em primeiro lugar, é dar continuidade à presença portuguesa. Esteve aqui o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, várias vezes o ministro dos Negócios Estrangeiros, agora veio o presidente da República. É Portugal presente a mostrar a sua solidariedade em todos os domínios", afirmou o presidente da República, citado pela agência Lusa, à chegada à estação ferroviária de Kyiv-Pasazhyrskyi.

Ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, Marcelo quis ainda frisar que "tudo o que seja fundamental - e tudo é fundamental neste momento - na vida da Ucrânia é fundamental na vida de Portugal".A agenda de Marcelo Rebelo de Sousa na Ucrânia inclui uma deslocação a Bucha, cidade onde foram executados civis na primeira fase da invasão russa. O presidente da República tem também prevista uma reunião oficial com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



O chefe de Estado vai marcar presença, na quinta-feira, nas comemorações do 32.º aniversário da independência da Ucrânia. Sobre esta data, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que "este ano é ainda mais especial", tendo em conta a participação de representantes de outros países e a contraofensiva ucraniana em curso, que descreveu como uma "afirmação da soberania" do país invadido pela Rússia.



Os enviados especiais à Ucrânia vão acompanhar a visita de dois dias do presidente da República ao país. Marcelo Rebelo de Sousa vai entregar a Volodymyr Zelensky o grande colar da Ordem da Liberdade.