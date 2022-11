Visita aos EUA. Emmanuel Macron reúne-se com Joe Biden

Foto: Kevin Lamarque - Reuters

O presidente Francês realiza a partir desta quarta-feira uma visita de três dias aos Estados Unidos. O encontro na Casa Branca entre o presidente norte-americano e Emmanuel Macron só acontece na quinta-feira. A guerra na Ucrânia vai estar no centro da conversa.

A crise energética e o pós-pandemia, a ameaça nuclear do Irão, o papel da China no Indo-Pacífico e a instabilidade na África ocidental são outros temas em discussão.



Antes dos trabalhos na Casa Branca, Macron vai encontrar-se primeiro esta quarta-feira com a vice-presidente Kamala Harris e visitar a NASA.



Por causa da pandemia, esta é a primeira visita de Estado a acontecer durante o mandato de Joe Biden.