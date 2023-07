Visita de delegação da China à Coreia do Norte é "prova" de relação "sólida"

A delegação chinesa, chefiada por Li Hongzhong, vice-presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional e membro do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC), vai deslocar-se hoje a Pyongyang para participar nas comemorações do 70.º aniversário do fim da Guerra da Coreia (1950-53).

Trata-se da primeira visita oficial de uma delegação da China ao país vizinho desde o início da pandemia da covid-19, quando a Coreia do Norte encerrou as suas fronteiras.

Citado pelo Global Times, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, Han Xiandong, professor da Universidade de Ciência Política e Direito da China, lembrou que, em 2013, no 60º aniversário do armistício, a China enviou uma delegação liderada por Li Yuanchao, então vice-presidente chinês e membro do Politburo do PCC, detendo o mesmo estatuto que Li Hongzhong na hierarquia do poder na China.

A "diferença fundamental" é que a delegação liderada por Li Yuanchao foi designada simplesmente como "delegação chinesa". Já o grupo liderado por Li Hongzhong chama-se "delegação chinesa do Partido e do Governo".

Isto revela que China e Coreia do Norte "valorizam muito" os laços entre os dois partidos políticos, e que estão dispostas a desenvolver de forma abrangente o relacionamento tradicional, apontou o académico.

Ambos os países são liderados por partidos únicos de poder, de matriz marxista-leninista.

Em entrevista à agência Lusa, o professor de Relações Internacionais chinês Wang Li lembrou também que, "da perspetiva geopolítica [da China], não seria inteligente abandonar um país vizinho cuja economia e segurança dependem da China, e que se opõe aos Estados Unidos".

Formado em Ciência Política pela universidade inglesa de Aberdeen, Wang Li dá aulas na Universidade de Jilin, província chinesa situada junto à fronteira com a Coreia do Norte.

Apesar do distanciamento dos últimos anos, Pequim continua a ser o principal aliado diplomático e maior parceiro comercial do regime de Kim Jong-un.

A Coreia do Norte, que lançou 1950 uma tentativa de conquistar a Coreia do Sul, considera a assinatura do armistício um reconhecimento de vitória.

O conflito envolveu forças da recém-criada República Popular da China, auxiliada pela força aérea russa, enquanto a Coreia do Sul, os Estados Unidos e tropas de vários países membros das Nações Unidas, mandatados pelo Conselho de Segurança da ONU, lutaram para repelir a invasão. A fronteira entre as Coreias continua a ser das mais tensas do mundo.

Mais de dois milhões de soldados chineses lutaram na Guerra da Coreia, conhecida na China como a "Guerra para Resistir à Agressão dos EUA e Ajudar a Coreia". Segundo dados de Pequim, 197.600 soldados chineses morreram no conflito.

A China é hoje a segunda maior economia mundial e principal potência comercial do planeta, mas o "papel dirigente" do Partido Comunista continua a ser um "princípio cardinal" e, em teoria, o país é governado sob a égide da doutrina marxista-leninista, tornando Pyongyang no seu único aliado ideológico no nordeste asiático.

Apesar de, em muitos aspetos, as economias chinesa e norte-americana serem complementares, historicamente Washington sempre foi antagónico a regimes comunistas, lembrou Wang Li.

"Por isso, China e Coreia do Norte são próximas: partilham questões de segurança", afirmou.

Wang Junsheng, investigador em estudos do Leste Asiático na Academia Chinesa de Ciências Sociais, em Pequim, notou que a celebração do 70º aniversário do armistício ocorre também num período de "turbulência internacional", causada pela forte competição entre grandes potências.

Para além da atual "crise" na Ucrânia, a sombra de um confronto entre blocos subsiste no nordeste da Ásia, devido às "crescentes interações" e "atividades instigadoras" dos EUA e os seus dois aliados regionais, a Coreia do Sul e o Japão, observou Wang, citado pelo Global Times.

A Coreia do Norte testou na semana passada o primeiro míssil balístico intercontinental em três meses. O regime ameaçou com "consequências chocantes", contra o que chamou de instigadora atividade de reconhecimento dos Estados Unidos perto do país, após Washington ter enviado um submarino com armas nucleares para a Coreia do Sul, em 18 de julho, pela primeira vez em quatro décadas.

Alguns especialistas disseram que a Coreia do Norte pode intensificar os testes com mísseis balísticos por volta do aniversário do armistício, na quinta-feira, 27 de julho.