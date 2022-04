Visita de Guterres à Rússia peca por tardia

Para a especialista em relações internacionais Ana Isabel Xavier esta visita peca por tardia. E diz que Guterres tem sido demasiado cauteloso e prudente.

Dificilmente a visita do secretário-geral da ONU vai reverter a situação de guerra na Ucrânia.





A especialista em relações internacionais alerta que dois meses depois do início da guerra o fosso entre a Rússia e a Ucrânia é casa vez maior e isso dificulta as iniciativas de paz.Para Ana Isabel Xavier faz sentido que esta viagem do secretário-geral da ONU comece em Moscovo e não em Kiev, até porque António Guterres pode servir de intermediário entre Putin e Zelensky.