Visita de Jair Bolsonaro a Moscovo envolta em polémica

Foto: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters

A visita de estado foi muito criticada por acontecer no atual momento de tensão com a Ucrânia. O presidente do Brasil aceitou todos os protocolos para conter a pandemia, tendo feito o teste PCR que o presidente francês e o chanceler alemão recusaram para poder estar próximo de Vladimir Putin